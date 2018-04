2. Bundesliga : FC St. Pauli verliert 1:3 in Regensburg

Die Kiezkicker sind nach dem 1:3 bei Jahn Regensburg nun schon sieben Spiele sieglos und weiter auf Relegationsrang 16.

von dpa

21. April 2018, 15:37 Uhr

Regensburg | Der FC St. Pauli hat im Kampf um den Verbleib in der 2. Fußball-Bundesliga einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen. Die Hamburger unterlagen am Sonnabend mit 1:3 (0:2) bei Jahn Regensburg und sind nun schon seit sieben Spielen sieglos. „Wir waren beim 0:1 schon fehlerhaft, haben das 0:2 aufgelegt und uns dann dezimiert“, sagte Paulis Sportchef Uwe Stöver beim Pay-TV-Sender Sky. „Was als Taktik vorgegeben war, was wir umsetzen wollten, war damit ad acta. Dann kannst du froh sein, dass du nur 1:3 verlierst.“

Johannes Flum (53. Minute) erzielte vor 15.224 Zuschauern in der ausverkauften Continental Arena das Ehrentor für das Team von Trainer Markus Kauczinski, das nach den Roten Karten für Sami Allagui (45.+1) und Cenk Sahin (75.) 45 Minuten lang in Unterzahl agieren musste. Marco Grüttner (10.), Sargis Adamyan (21.) und Joshua Mees (48.) trafen für den Jahn zu dessen zehnten Heimerfolg.

Die Hoffnungen auf ein Ende der sportlichen Misere erhielten schon in der Anfangsphase einen vorentscheidenden Dämpfer. Die Gäste bestimmten zwar das Spiel. Die Tore aber erzielte die punktbeste Mannschaft der Rückrunde, begünstigt von katastrophalen Abwehrfehlern der Paulianer, bei denen der in der Nacht zuvor an Grippe erkrankte Lasse Sobiech schmerzlich vermisst wurde.

Den 3000 Hamburger Schlachtenbummlern verging bereits früh die gute Laune, als Sobiech-Vertreter Phlipp Ziereis den Ball Grüttner vor die Füße köpfte. Regensburgs Kapitän knallte ihn unhaltbar für Paulis Torhüter Robin Himmelmann ins linke untere Eck zu seinem zwölften Saisontreffer.

Gute zehn Minuten später sank die Stimmung der Gäste weiter. Paulis Verteidiger Daniel Buballa lud Jahns Mittelfeldspieler Jann George zur Flanke ein. Der nahm zielsicher Maß und legte für Adamyan auf, der problemlos einköpfte.

Als auch noch Allagui in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit von Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck (Freiburg) die Rote Karte sah, war die Hoffnung auf eine Wende praktisch endgültig dahin. Paulis Angreifer hatte Regensburgs Sturmführer Grüttner an den Hals gegriffen.

Danach ging es für die Gäste nur noch um Schadensbegrenzung. Die gelang aber nicht wirklich, auch wenn Flum den Ehrentreffer erzielte. Nach dem Platzverweis wegen groben Foulspiels für den erst drei Minuten zuvor eingewechselten Sahin war das Gastspiel beim Jahn endgültig verkorkst.