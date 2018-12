Champions League : FC Bayern München ohne Robben nach Amsterdam

Ohne Arjen Robben ist der FC Bayern München zu seinem Gruppenfinale in der Champions League bei Ajax Amsterdam aufgebrochen. Der 34 Jahre alte niederländische Offensivspieler fehlte im Aufgebot von Trainer Niko Kovac.

von dpa

11. Dezember 2018, 09:07 Uhr

Robben plagten zuletzt Oberschenkelprobleme. Den Münchnern reicht am sechsten Spieltag am Mittwoch (21.00 Uhr) ein Unentschieden, um sich den Gruppensieg zu sichern. Damit würden die Bayern im Achtelfinale in jedem Fall Gegnern wie dem FC Barcelona oder Real Madrid aus dem Weg gehen.