Großer Preis von Mexiko : Fairer WM-Verlierer Vettel: Hamilton war einfach besser

Sebastian Vettel hat sich nach der endgültigen Niederlage im WM-Kampf gegen Lewis Hamilton als fairer Verlierer gezeigt.

von dpa

29. Oktober 2018, 07:48 Uhr

«Er ist einfach besser gewesen dieses Jahr», sagte der 31 Jahre alte Ferrari-Pilot nach dem Großen Preis von Mexiko. Er verlor dort wie vor einem Jahr den Formel-1-Titelkampf vorzeitig gegen Mercedes-Star Hamilton. Der 33-Jährige sicherte sich zum fünften Mal den WM-Titel, Vettel bleibt bei vier WM-Triumphen.

Nach dem erneuten WM-Aus ging Vettel in den Besprechungsraum des Mercedes-Teams und gratulierte den dort sitzenden Ingenieuren und Mitarbeitern der Silberpfeile per Handschlag. Auch Hamilton lobte seinen deutschen Rivalen. «Er hat seine Größe als Sportler gezeigt», sagte der Brite.

Nach dem Rennen war Vettel umgehend zu Hamilton gegangen und hatte diesem gratuliert. Laut dem alten und neuen Weltmeister habe Vettel ihm auch gesagt: «Ich brauche dich nächstes Jahr wieder, um gegen dich zu kämpfen.»

Vettel räumte in der Pressekonferenz nach dem Rennen ein, dass es kein einfaches Jahr war. «Aber jetzt ist nicht der Zeitpunkt, um einen Schlussstrich oder ein Resümee zu ziehen», betonte der Heppenheimer, der mit zwei Siegen in die Saison gestartet war, in der zweiten Hälfte aber auch durch eigene Fehler einen Einbruch erlebte. Beim Mexiko-Rennen fuhr Vettel auf Rang zwei hinter Max Verstappen im Red Bull. Hamilton reichte der vierte Platz zur Krönung im drittletzten Saisonrennen.