Handball-Nationalmannschaft : Entscheidung über EM-Kader erst nach Generalprobe

Bundestrainer Christian Prokop wird den endgültigen Kader für die Handball-EM erst nach der Generalprobe gegen Co-Gastgeber Österreich am kommenden Montag in Wien benennen.

Avatar_shz von dpa

03. Januar 2020, 14:31 Uhr

«Vorher gibt es definitiv keine Entscheidung», sagte Prokop in Frankfurt. «Ich habe mich noch nicht festgelegt und will mich nicht unter Druck setzen, sondern in Ruhe entscheiden.»

Prokop hat 17 Spieler für die unmittelbare EM-Vorbereitung mit den Testspielen gegen Island am Samstag (17.20 Uhr/ZDF) in Mannheim und gegen Österreich berufen. Bis zum EM-Auftakt gegen die Niederlande am 9. Januar in Trondheim muss er den Kader auf 16 Akteure reduzieren. Laut Prokop sei es sogar denkbar, mit allen 17 Spielern nach Norwegen zu reisen und vor Ort eine abschließende Entscheidung zu treffen.