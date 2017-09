Darmstadt 2:2 - Fürth verliert : Düsseldorf Spitzenreiter in Liga zwei

vergrößern 1 von 6 Foto: Roland Weihrauch 1 von 6











von dpa

erstellt am 20.Sep.2017 | 20:54 Uhr

Fortuna Düsseldorf hat in der 2. Fußball-Bundesliga die Tabellenspitze zurückerobert, Darmstadt 98 einen Dämpfer kassiert. Am Mittwoch musste sich Absteiger Darmstadt im Match beim 1. FC Heidenheim mit einem 2:2 (1:1) begnügen und verpasste den anvisierten Sprung auf Platz eins.

Besser machte es Düsseldorf mit dem 1:0 (0:0) über Jahn Regensburg. Damir Buric musste in seinem zweiten Spiel als Trainer von Greuther Fürth beim 0:3 (0:2) gegen Eintracht Braunschweig die erste Niederlage einstecken. Arminia Bielefeld besiegte Dynamo Dresden 2:0 (0:0).

Tabellenzweiter nach dem 7. Spieltag ist der bereits am Vortag mit 1:0 gegen Union Berlin siegreiche SV Sandhausen. Besser rangieren nur die Düsseldorfer, für die Emir Kujovic in der 54. Minute den Siegtreffer markierte. Drei Tage nach der ersten Saisonniederlage (1:3 gegen Fürth) agierte die Fortuna im zweiten Abschnitt druckvoll und verdiente sich die drei Punkte. «Das war ein hartes Stück Arbeit. Wir haben über einige Phasen des Spiels Glück gehabt», sagte Fortuna-Coach Friedhelm Funkel.

Darmstadt rutschte auf den dritten Rang ab. Heidenheim war durch Nikola Dovedan (32.) und Ben Halloran (60.) zwei Mal in Führung gegangen. Darmstadt steckte aber nicht auf, Artur Sobiech (35.) und Aytac Sulu (85.) glichen jeweils aus. Die nach der Pause lange klar überlegenen Heidenheimer verließen den Relegationsplatz. Bielefeld stoppte nach drei Spielen ohne Sieg durch späte Treffer von Andreas Voglsammer (80.) und Patrick Weihrauch (90.+2) den Negativtrend.

Als einzige Mannschaft in der 2. Liga ist Braunschweig weiterhin ohne Saisonniederlage. Fünf Partien der Niedersachsen endeten Unentschieden, gegen Fürth gelang durch Treffer von Christoffer Nyman, Joseph Baffo und Dominik Kumbela der zweite Sieg.

Fürth bleibt auf dem 17. Platz und konnte den Vorsprung auf den 1. FC Kaiserslautern nicht ausbauen. Die Pfälzer hatten sich am Mittwoch vom bisherigen Chefcoach Norbert Meier getrennt. Einen Tag nach der 0:2-Niederlage gegen Erzgebirge Aue zog Kaiserslautern an Meiers 59. Geburtstag die Konsequenzen aus der negativen sportlichen Situation. Der Traditionsclub steht mit nur zwei Punkten am Tabellenende. Vorerst leiten Manfred Paula, Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, und U19-Coach Alexander Bugera das Training.

Infos zum Spieltag auf bundesliga.de