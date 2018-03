Abfahrt in Kvitfjell : Dreßen vor zweitem Weltcup-Sieg seiner Karriere

Skirennfahrer Thomas Dreßen darf bei der Abfahrt in Kvitfjell auf seinen zweiten Weltcup-Sieg hoffen.

10. März 2018

Nach 31 gestarteten Fahrern lag der 24-Jährige vom SC Mittenwald am Samstag 0,08 Sekunden vor Weltmeister Beat Feuz aus der Schweiz und 0,17 Sekunden vor Olympiasieger Aksel Lund Svindal aus Norwegen.

Sieben Wochen nach seinem Sieg in Kitzbühel würde Dreßen damit in dieser Disziplin zu den erfolgreichsten Deutschen der Ski-Geschichte avancieren. Nur Markus Wasmeier und Sepp Ferstl haben in ihrer Karriere im Weltcup zwei Abfahrten gewonnen. Josef Ferstl und Andreas Sander verpassten in Norwegen die Top 15.