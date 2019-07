Grand-Slam-Turnier : Djokovic zum zwölften Mal im Wimbledon-Achtelfinale

Titelverteidiger Novak Djokovic hat in Wimbledon zum zwölften Mal das Achtelfinale erreicht und damit zu Boris Becker aufgeschlossen.

von dpa

05. Juli 2019, 19:28 Uhr

Der serbische Tennisprofi kassierte am Freitag beim 7:5, 6:7 (5:7), 6:1, 6:4 gegen den Polen Hubert Hurkacz in seinem dritten diesjährigen Auftritt den ersten Satzverlust. Mehr als 12 Achtelfinal-Teilnahmen haben in der Geschichte des Profitennis seit 1968 beim weltweit bedeutendsten Rasenturnier nur Jimmy Connors und Roger Federer geschafft (je 16).

Djokovic spielt am Montag gegen das kanadische Tennis-Talent Felix Auger-Aliassime oder Ugo Humbert aus Frankreich um das Erreichen des Viertelfinals. In der ersten Runde hatte der Deutsche Philipp Kohlschreiber gegen Djokovic verloren.