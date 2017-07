6:3, 6:4 gegen Monfils : Djokovic gewinnt Wimbledon-Generalprobe - Sieg in Eastbourne

vergrößern 1 von 1 Foto: Steven Paston 1 von 1

Der Tennisprofi aus Serbien entschied das Finale des ATP-Turniers in Eastbourne gegen den Franzosen Gael Monfils mit 6:3, 6:4 für sich. Nach 1:16 Stunden war das Match entschieden. Für den Weltranglisten-Vierten war es im 14. Duell mit Monfils der 14. Sieg und der zweite Turniererfolg in diesem Jahr nach Doha. In Wimbledon trifft Djokovic in seinem ersten Match am Dienstag auf Martin Klizan aus der Slowakei.

Beim dritten Grand-Slam-Turnier des Jahres wird der einstige Schützling von Boris Becker wieder von Andre Agassi betreut. Der Ehemann von Steffi Graf triumphierte 1992 bei dem Rasen-Klassiker in London, Djokovic holte 2011, 2014 und 2015 in Wimbledon den Titel.

Profil Djokovic auf ATP-Homepage

Damen-Weltrangliste

Herren-Weltrangliste

Mitteilung zu Setzliste

Ergebnisse Qualifikation Damen

Ergebnisse Qualifikation Herren

Turnier-Tableau Herren

Turnier-Tableau Damen

Tableau ATP-Turnier Eastbourne

von dpa

erstellt am 01.Jul.2017 | 18:12 Uhr