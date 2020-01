Tennis in Australien : Djokovic führt Serbien ins Endspiel beim ATP-Cups

Der Tennis-Weltranglisten-Zweite Novak Djokovic hat mit Serbien beim ATP-Cup das Endspiel erreicht.

Avatar_shz von dpa

11. Januar 2020, 08:36 Uhr

Der 32-Jährige sorgte am Samstag im Halbfinale gegen Russland durch ein 6:1, 5:7, 6:4 gegen den Weltranglisten-Fünften Daniil Medwedew für den entscheidenden zweiten Punkt. Zuvor hatte Dusan Lajovic die Serben mit dem 7:5, 7:6 (7:1) gegen Karen Chatschanow überraschend in Führung gebracht.

Im Kampf um den Titel bei dem neuen Mannschaftswettbewerb trifft Serbien am Sonntag in Sydney auf Gastgeber Australien oder Davis-Cup-Sieger Spanien. Gut eine Woche vor Beginn der Australian Open in Melbourne sagte Djokovic seine geplante Teilnahme am Vorbereitungsturnier in Adelaide vom 12. bis 18. Januar ab. Das erste Grand-Slam-Turnier der neuen Saison beginnt am 20. Januar.