Manfred-Werner-Stadion : DFB-Pokalspiel: Weiche spielt zu Hause gegen SV Werder Bremen

Nach Gesprächen mit der Stadt gibt es jetzt grünes Licht für das Spiel am Mittwoch, 31. Oktober.

von shz.de

31. August 2018, 14:01 Uhr

Flensburg | Grünes Licht für Grün-Weiß: Nach Gesprächen zwischen der Stadt Flensburg und den Verantwortlichen des SC Weiche Flensburg 08 steht nun fest, dass das Zweitrundenspiel im DFB-Pokal zwischen dem Fußball-Regionalligisten und dem Bundesligisten SV Werder Bremen am Mittwoch, 31. Oktober (Uhrzeit noch nicht bekannt) im Manfred-Werner-Stadion stattfinden kann. Das teilte SC-Liga-Geschäftsführer Harald Uhr am Freitag mit. Uhr: „Wir sind stolz und froh, den Fans und den zahlreichen Jugendlichen, dieses Spiel in Flensburg präsentieren zu können.“ Das Fassungsvermögen ist auf 4999 Zuschauer beschränkt.

