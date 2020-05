Coronavirus-Krise : DFB plant Saison-Neustart in der 3. Liga am 30. Mai

Der Deutsche Fußball-Bund plant den Neustart in der 3. Liga am 30. Mai. Dieses Datum nannte DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius in einem Video-Pressegespräch.

Avatar_shz von dpa

19. Mai 2020, 14:54 Uhr

Entscheidend dafür sei aber die Zustimmung der politischen Entscheidungsträger. «Die Saison sollte auf dem Rasen entschieden werden und nicht am grünen Tisch», bekräftigte DFB-Präsident Fritz Keller.

Man kämpfe derzeit an allen Fronten um eine Fortsetzung der Spielzeit 2019/20, die von der Mehrheit der Vereine gewünscht werde. Der DFB war in der vergangenen Woche von seinem ursprünglichen Plan, den Spielbetrieb am 26. Mai aufzunehmen, abgerückt.