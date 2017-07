Wetter-Mix in Rotterdam : DFB-Frauen vor K.o.-Spiel gegen Dänemark

vergrößern 1 von 1 Foto: Carmen Jaspersen 1 von 1

Am Sonntagmorgen kam in Rotterdam die Sonne hervor, der Rasen im Sparta-Stadion war abgetrocknet und präsentierte sich als sattes Grün ohne Pfützen. Alledings gab es auch am Morgen gelegentliche Schauer, die die Austragung der Partie aber nicht gefährden.

«Gestern Nacht gab es noch ein kleines Essen für die Mannschaft, danach sind die Spielerinen so schnell wir möglich schlafen gegangen, um ausgeruht zu sein», sagte DFB-Sprecherin Annette Seitz der dpa gut eineiunhalb Stunden vor Spielbeginn.

«Die Spielerinnen sind früh aufgestanden. Bis 8.30 Uhr gab es Frühstück, danach einen kleinen Spaziergang», berichtete Seitz weiter. Die sonst wenige Stunden vor dem Spiel übliche «Aktivierung» - Fußball-Tennis oder Tischtennis - fiel dagegen wegen der Kürze der Zeit aus. Bundestrainerin Steffi Jones bestätigte, dass sie mit der Startelf beginnen werde, die bereits für Samstag geplant war.

Wegen des überfluteten Rasens wäre am Samstag kein reguläres Spiel möglich gewesen. Daher hatte die Europäische Fußball-Union (UEFA) kurz vor 22.00 Uhr entschieden, die Begegnung auf Sonntagmittag zu verschieben.

von dpa

erstellt am 30.Jul.2017 | 11:13 Uhr