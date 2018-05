Auch Frauen in der K.o.-Runde : Deutsche Tischtennis-Männer vorzeitig im WM-Viertelfinale

Beide deutschen Tischtennis-Teams spielen jetzt bei der Mannschafts-WM in Schweden um die Medaillen. Die deutschen Frauen erreichten am Dienstag das Achtelfinale. Die Männer können diese Runde als Gruppensieger sogar überspringen.

von dpa

01. Mai 2018, 21:19 Uhr

Timo Boll und Co. stehen bereits im Viertelfinale. Und auch die Frauen haben durch zwei Siege in nur neun Stunden die K.o.-Runde erreicht. Die deutschen Tischtennis-Stars haben bei der Mannschafts-WM in Schweden ihren bislang erfolgreichsten Tag erlebt.

Timo Boll, Dimitrij Ovtcharov und Patrick Franziska gewannen am Dienstag auch gegen Hongkong mit 3:1 und stehen nach dem vierten Sieg im vierten Spiel schon vor der letzten Vorrunden-Partie gegen Slowenien als Gruppensieger fest. Platz eins in der Gruppe A gibt dem Team von Bundestrainer Jörg Roßkopf die Garantie, dem Topfavoriten China bis zu einem möglichen Endspiel am Sonntag aus dem Weg gehen zu können. «Wir haben unser Ziel erreicht. Das Achtelfinale können wir als Gruppenerster überspringen. Das beschert uns am Donnerstag einen freien Tag, der uns in unserer Situation gut tut», sagte Roßkopf.

Die Pause könnte vor allem zwei Spielern helfen: Dem bislang so starken Franziska, der gegen Hongkong eine Oberschenkel-Verletzung erlitt. Und dem Weltranglisten-Dritten Ovtcharov, der trotz seines Trainingsrückstands schon vier WM-Spiele in drei Tagen gewann.

Patrick Franziska lieferte dem Weltranglisten-Siebten Wong Chun Ting ein Duell auf Augenhöhe, verlor aber knapp mit 2:3 Sätzen und musste sich im fünften Satz behandeln lassen. «Dem Oberschenkel geht es glücklicherweise etwas besser, als es sich zunächst angefühlt hat», sagte der Bundesliga-Profi des 1. FC Saarbrücken. «Wahrscheinlich ist es eine leichte Zerrung oder Verhärtung. Ich bin optimistisch, dass unsere medizinische Abteilung das bis Freitag in den Griff bekommt.»

Überragender Spieler war der Weltranglisten-Zweite Boll, der Ho Kwan Kit und Hongkongs Topspieler Wong Chun Ting ohne Satzverlust vom Tisch fegte. «Ich hatte einen richtigen Lauf, alle Entscheidungen haben gut gepasst», sagte der 37-Jährige. «Bis Freitag werden wir etwas ausspannen, trainieren - und vielleicht einen guten Kaffee trinken. Ich habe ja meine eigene Maschine dabei.»

Die deutschen Frauen mussten nach ihren knappen Niederlagen gegen Hongkong und Südkorea unbedingt gegen Luxemburg und Thailand gewinnen, um noch Gruppendritter zu werden. Dem 3:0 gegen den kleinen Nachbarn am Vormittag folgte dann ein 3:1 gegen die bis dato punktgleichen Thailänderinnen am Abend.

«Wir standen schon unter Druck», sagte Sabine Winter, die bei ihrem Sieg gegen die Luxemburgerin Sarah de Nutte drei Matchbälle abwehrte. Gegen Thailand verlor die Spielerin des SV DJK Kolbermoor ihr Einzel, die deutschen Punkte holten diesmal Nina Mittelham (TuS Bad Driburg) und zweimal Petrissa Solja (TTC Eastside Berlin). Die WM-Dritte im Mixed verbesserte ihre Bilanz bei diesem Turnier auf sechs Siege in acht Spielen. Das Achtelfinale findet bereits am Mittwoch statt.