Fechten in Düsseldorf : Deutsche Florettherren erreichen EM-Finale gegen Frankreich

Die deutsche Herrenflorett-Mannschaft hat erstmals seit dem Titelgewinn 2013 wieder das Finale einer Europameisterschaft erreicht.

von dpa

20. Juni 2019, 14:59 Uhr

Peter Joppich aus Koblenz, der Düsseldorfer Benjamin Kleibrink, André Sanita aus Bonn und der Tauberbischofsheimer EM-Neuling Luis Klein besiegten am Donnerstag in der Vorschlussrunde Weltmeister Italien überraschend mit 45:40. Gegner im Gold-Gefecht von Düsseldorf ist am Abend der WM-Fünfte Frankreich, der Titelverteidiger und Olympiasieger Russland mit 45:29 bezwang.

Nach dem 45:38 im Achtelfinale gegen Spanien besiegte das deutsche Quartett als EM-Fünfter von 2018 den Vorjahresdritten Polen im Viertelfinale mit 45:39. Das deutsche Damensäbel-Quartett verlor sein Viertelfinale gegen Olympiasieger und Titelverteidiger Russland mit 34:45 und belegte nach einem 42:45 im Platzierungsgefecht gegen Polen Rang sechs. 2018 war Deutschland EM-Achter.