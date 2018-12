Ski alpin : Das bringt der Wintersport am Donnerstag

Auf dem Zauberberg wartet bei den Damen der letzte Riesenslalom des Jahres, die Herren stürzen sich auf der Stelvio in Italien auf die letzte Abfahrt vor Silvester.

von dpa

28. Dezember 2018, 04:50 Uhr

SKI ALPIN

Riesenslalom Damen, Semmering/Österreich

1. Durchgang 10.30 Uhr (ZDF und Eurosport)

2. Durchgang 13.30 Uhr (ZDF und Eurosport)

Abfahrt Herren, Bormio/Italien (11.30 Uhr, ZDF und Eurosport)

Viktoria Rebensburg will das Jahr 2018 beim Weltcup in Semmering mit einem Erfolgserlebnis beenden. Im letzten Riesenslalom des Jahres peilt Deutschlands beste Skirennfahrerin wie zuletzt bei ihrem zweiten Rang in Courchevel einen Podestplatz an. In Österreich geht Rebensburg mit Startnummer sieben in das Rennen, auf dem Zauberberg vor den Toren Wiens ist ihr bestes Resultat bislang ein dritter Platz von vor zwei Jahren.

In Bormio steht bei den Herren um 11.30 Uhr die letzte Abfahrt des Jahres an. Die besten Chancen auf ein Spitzenergebnis auf der extrem eisigen Piste hat nach den Eindrücken aus dem Training Josef Ferstl mit Startnummer 22. «An die bisherigen Rennen dort habe ich zwar keine guten Erinnerungen. Das spornt mich aber zusätzlich an! Die Strecke ist durchaus bezwingbar», sagte Ferstl zuletzt. Erster deutscher Fahrer ist Andreas Sander mit der 14, insgesamt sind sechs Vertreter des Deutschen Skiverbands dabei.