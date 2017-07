Das Herren-Finale : Das bringt der Tag in Wimbledon: Das große Finale

vergrößern 1 von 1 Foto: Peter Klaunzer 1 von 1

Siebenmal hat Roger Federer bereits den Wimbledon-Pokal in den Händen halten dürfen, mit einem achten Titel würde er sich zum alleinigen Rekordhalter vor William Renshaw und Pete Sampras krönen.

Marin Cilic holte 2014 bei den US Open seinen bislang einzigen Grand-Slam-Titel. Damals ließ er Federer im Halbfinale keine Chance. «Es war eine sehr beeindruckende Leistung von ihm, vor allem auch in diesem Stadium des Turniers», erinnerte sich Federer vor dem Finale am Sonntag (15.00 Uhr MESZ).

Im direkten Vergleich führt Federer 6:1. Die bisherigen Partien:

Jahr Turnier Belag Runde Ergebnis Sieger 2016 Wimbledon Rasen Viertelfinale 6:7 (4:7), 4:6, 6:3, 7:6 (11:9), 6:3 Federer 2014 US Open Hartplatz Halbfinale 6:3, 6:4, 6:4 Cilic 2014 Toronto Hartplatz Achtelfinale 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:4 Federer 2012 Shanghai Hartplatz Viertelfinale 6:3, 6:4 Federer 2011 US Open Hartplatz 3. Runde 6:3, 4:6, 6:4, 6:2 Federer 2011 Monte Carlo Sand Achtelfinale 6:4, 6:3 Federer 2008 Paris Hartplatz Achtelfinale 6:3, 6:4 Federer

In der Weltrangliste liegen Federer und Cilic aktuell ganz nah beieinander. Der 35 Jahre alte Schweizer ist die Nummer fünf, sein sieben Jahre jüngerer Kontrahent die Nummer sechs. Doch Federer hat bereits 18 Grand-Slam-Titel gewonnen, Cilic erst einen.

Die Finalisten im Vergleich:

Name Roger Federer Marin Cilic Siege gegeneinander 6 1 Weltrangliste 5 6 Alter 35 28 Geburtsort Basel Medjugorje Profi seit 1998 2005 Größe 1,85 Meter 1,98 Meter Grand-Slam-Titel 18 (Australian Open: 2004, 2006, 2007, 2010, 2017; French Open: 2009; Wimbledon: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012; US Open: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008) 1 (US Open 2014) Turniersiege gesamt 92 17 Turniersiege 2017 4 1 Preisgeld gesamt ca. 104,4 Mio. Dollar ca. 18,1 Mio. Dollar Preisgeld 2017 ca. 5,6 Mio. Dollar ca. 1,2 Mio. Dollar

Federer wird im August 36 und wäre mit einem Sieg in der Geschichte des Profitennis der älteste Wimbledon-Champion bei den Herren. «In Wimbledon Geschichte zu schreiben, macht mich glücklich», sagte der Schweizer vor dem Endspiel. Andy Murray und Novak Djokovic sind angeschlagen ausgeschieden, Rafael Nadal verlor einen Fünf-Satz-Krimi im Achtelfinale gegen Gilles Muller aus Luxemburg. Federer dagegen trumpft bislang auf wie zu seinen besten Zeiten und hat ohne Satzverlust das Finale erreicht. Der Turnierverlauf der Finalisten:

Roger Federer Marin Cilic 1. Runde Alexander Dolgopolow (Ukraine) 6:3, 3:0 Aufgabe Philipp Kohlschreiber (Augsburg) 6:4, 6:2, 6:3 2. Runde Dusan Lajovic (Serbien) 7:6 (7:0), 6:3, 6:2 Florian Mayer (Bayreuth) 7:6 (7:2), 6:4, 7:5 3. Runde Mischa Zverev (Hamburg/27) 7:6 (7:3), 6:4, 6:4 Steve Johnson (USA/26) 6:4, 7:6 (7:3), 6:4 Achtelfinale Grigor Dimitrow (Bulgarien/13) 6:4, 6:2, 6:4 Roberto Bautista Agut (Spanien/18) 6:2, 6:2, 6:2 Viertelfinale Milos Raonic (Kanada/6) 6:4, 6:2, 7:6 (7:4) Gilles Muller (Luxemburg/16) 3:6, 7:6 (8:6), 7:5, 5:7, 6:1 Halbfinale Tomas Berdych (Tschechien/11) 7:6 (7:4), 7:6 (7:4), 6:4 Sam Querrey (USA/24) 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3), 7:5

«Ich spüre, dass ich bereit bin. Es fühlt sich nicht an, als sei der letzte Titel schon so lange her», sagte Federer. Nach seinen Titeln bei den Australian Open, in Indian Wells und Miami hatte er auf die komplette Sandplatz-Saison verzichtet und zuletzt in Halle/Westfalen seinen vierten Titel in diesem Jahr gefeiert. «Ich hatte gehofft, dass ich in guter Form sein würde, wenn die Rasensaison beginnt. Vor allem der Sieg bei den Australian Open war eine enorme Überraschung. Die ersten drei, vier Monate des Jahres waren wie in einem Traum.»

Doch so souverän-unspektakulär Cilic bislang auftrat, wird der Kroate ein schwerer Gegner werden. «Roger spielt gerade vielleicht mit das beste Tennis seiner Karriere, es wird eine riesige Herausforderung. Aber ich bin bereit. Mit einem Wimbledon-Sieg würde sich ein Traum für mich erfüllen», sagte Cilic.

von dpa

erstellt am 16.Jul.2017 | 05:20 Uhr