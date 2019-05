Copa América : Dani Alves löst Neymar als Brasilien-Kapitän ab

Brasiliens Stürmerstar Neymar muss für die kommenden Freundschaftsspiele und die südamerikanische Meisterschaft Copa América seine Kapitänsbinde der Nationalelf an Dani Alves abgeben.

von dpa

28. Mai 2019, 07:40 Uhr

Neymars 36-jähriger Teamkollege bei Paris Saint-Germain wird am 5. Juni im Freundschaftsspiel gegen Katar damit erneut als Kapitän auf dem Platz stehen, wie der brasilianische Fußballverband CBF mitteilte. Alves hatte die brasilianische Nationalelf zuletzt im März 2018 in dem 1:0-Spiel gegen Deutschland geführt. Einen Grund für die Entscheidung nannte der Verband nicht.

Der 27-jährige Neymar war Anfang des Monats nach einem Zwischenfall mit einem Fan vom französischen Fußballverband FFF für drei Spiele gesperrt worden. Er sei von Brasiliens Nationaltrainer Tite am 25. Mai von der Entscheidung informiert worden. Einen Tag später habe Alves davon erfahren. Seit seinem Debüt 2006 in der brasilianischen Nationalelf - der Seleção - ist Alves 138 Mal aufgestellt worden und damit so oft wie kein anderer Spieler. Bei der Fußball-WM 2018 in Russland hatte er wegen einer Verletzung nicht mitspielen können.

Die Copa América wird in Brasilien ausgetragen und beginnt am 14. Juni mit dem Spiel der Gastgeber gegen Bolivien. Zuvor wird die Seleção am 9. Juni in einem weiteren Freundschaftsspiel gegen Honduras antreten.