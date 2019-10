Remis gegen Senegal : Brasiliens Superstar Neymar absolviert 100. Länderspiel

Brasiliens Superstar Neymar hat den Sprung in den illustren Club der 100er geschafft und damit einen weiteren Meilenstein in seiner Erfolgskarriere erreicht.

Avatar_shz von dpa

10. Oktober 2019, 16:39 Uhr

Beim 1:1 (1:1) im Freundschaftsspiel gegen Senegal absolvierte der 27 Jahre alte Stürmer des französischen Fußball-Meisters Paris Saint-Germain sein 100. Länderspiel für den Rekord-Weltmeister. Er ist damit der erst siebte Spieler der Seleção, der diese Marke knackte. Brasilianischer Rekordnationalspieler ist Cafu mit 142 Einsätzen.

Neymar lief in Singapur wie auch Coutinho vom FC Bayern München, der in der 72. Minute ausgewechselt wurde, von Beginn an auf und spielte durch. Das 1:0 markierte Roberto Firmino von Champions-League-Sieger FC Liverpool in der neunten Minute, ehe in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit Famara Diedhiou mit einem verwandelten Foulelfmeter ausglich. Neymar verpasste sein 62. Länderspieltor, als ein Freistoß von ihm (69.) knapp über das Tor ging.

«Ich freue mich sehr, diese Marke zu erreichen. In meinen kühnsten Träumen hätte ich mir nicht vorstellen können, dass das passieren könnte», hatte Neymar vor dem Spiel gesagt, als ihm ein Trikot mit einer 100 und seinem Namen überreicht worden war. Neymar hatte sich erst Anfang September beim 2:2 gegen Kolumbien nach einer rund dreimonatigen Pause in der Auswahl mit einem Tor zurückgemeldet.

Im Sommer hatte der Star-Angreifer mit seinem Wechselwunsch vom Team mit Trainer Thomas Tuchel zu seinem alten Club FC Barcelona für Schlagzeilen gesorgt. Der Transfer kam nicht zustande. Damit hat er sich abgefunden. «Ich werde 100 Prozent geben, damit wir großartige Dinge erreichen», sagte Neymar.