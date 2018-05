Leipziger Umbau : «Bild»: Hasenhüttl und RB-Trainer-Team vor dem Aus

Bei RB Leipzig steht nach Informationen der «Bild»-Zeitung das komplette Trainer-Team um Chefcoach Ralph Hasenhüttl vor dem Aus.

von dpa

16. Mai 2018, 12:05 Uhr

Demnach sollen auch Co-Trainer Zsolt Löw, der auf der Wunschliste des neuen PSG-Coaches Thomas Tuchel stehen soll, Danny Röhl und Sportpsychologe Sascha Lense den Verein verlassen.

Damit würde der Verein einen radikalen Schnitt machen. Zusammen mit seinem Team hatte Hasenhüttl RB Leipzig nach der Übernahme im Sommer 2016 im ersten Bundesliga-Jahr zur Vizemeisterschaft geführt. In der abgelaufenen Saison war er mit RB bis ins Viertelfinale der Europa League gekommen und in der Liga auf Platz sechs.

Die vorzeitige Trennung von Hasenhüttl, der einen Vertrag mit Gültigkeit bis Ende Juni 2019 hat, scheint beschlossene Sache zu sein. Die RB-Verantwortlichen um Vorstandschef Oliver Mintzlaff und Sportdirektor Ralf Rangnick sollen am Mittwochmorgen in der Trainingsakademie erneut zusammengekommen sein, um mit den Trainern die Details zu klären. Der Verein war für eine Stellungnahme auch am Mittwoch zunächst nicht erreichbar.