Single-Mixed-Staffel : Biathleten Preuß und Lesser gewinnen WM-Silber in Antholz

Franziska Preuß und Erik Lesser haben bei den Biathlon-Weltmeisterschaften im italienischen Antholz Silber in der gewonnen. Das Duo musste sich nur Titelverteidiger Norwegen geschlagen geben.

Avatar_shz von dpa

20. Februar 2020, 16:02 Uhr

Damit sorgten Preuß und Lesser nach den zweiten Plätzen von Denise Herrmann in der Verfolgung und von Vanessa Hinz im Einzel für die dritte Medaille des deutschen Teams. Preuß und Lesser leisteten sich insgesamt fünf Nachlader und hatten am Ende Sekunden 17,6 Rückstand auf den Sieger. Bronze sicherte sich Frankreich vor Schweden.

«Cool, dass es heute so hingehauen hat», sagte Preuß in der ARD. Lesser ergänzte: «Ich bin unfassbar glücklich, dass ich mich nach meiner unfassbar beschissenen Saison so präsentieren konnte.» Auch Chef-Bundestrainer Mark Kirchner zeigte sich mehr als zufrieden: «Wir haben unsere beiden besten und schnellsten Schützen ins Rennen geschickt, das war unsere Taktik.»

Lesser, der während der Saison auch aufgrund von gesundheitlichen Problemen nicht in Form gekommen war, wurde trotz nur halber WM-Norm nominiert. In der ersten WM-Woche kam er nicht zum Einsatz, war stattdessen beim zweitklassigen IBU-Cup aktiv. Dort hatte er noch mal Wettkampfkilometer gesammelt und einen Formanstieg nachgewiesen.

Nach einem Ruhetag stehen am Samstag die Staffeln an, ehe am Sonntag zum Abschluss die beiden Massenstart-Rennen folgen.