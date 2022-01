Mit 44 Jahren : Bericht: Superstar Tom Brady beendet Football-Karriere

An seiner Hand etliche Ringe, fünf Mal MVP im Super Bowl: Tom Brady ist eine NFL-Legende. Nun beendet er offenbar seine Karriere.

Superstar Tom Brady beendet offenbar seine Football-Karriere. Das berichtete der US-Sportsender ESPN am Samstag. Der siebenmalige Super-Bowl-Champion war in der vergangenen Woche mit den Tampa Bay Buccaneers gegen die Los Angeles Rams ausgeschieden und hatte seine Zukunft offengelassen. Eine Bestätigung über das Ende der Karriere des erfolgreichsten Football-Spielers der Geschichte gab es zunächst nicht. Embedded reference tweet Der 44-Jährige spielte seit 2000 Football in der NFL, zunächst bis 2019 für die New England Patriots, mit denen er sechs Mal den Titel gewann. Danach wechselte der Quarterback nach Tampa und holte sich 2021 seinen siebten Super-Bowl-Ring. Gleich fünf Mal wurde er im Super Bowl als wertvollster Spieler (MVP) geehrt. Laut ESPN vollziehe Brady den Schritt mit Blick auf seine Gesundheit und seine Familie. Tom Brady: Hinweise auf Karriereende? Im Dezember antwortete Brady auf die Frage, wann er wisse, dass die Zeit für den Rücktritt gekommen sei: „Ich denke, ich muss einfach nach jedem Jahr schauen, wie die Situation aussieht für mich, persönlich und professionell.“ Er könne sich nicht vorstellen, Football jemals nicht zu lieben....

