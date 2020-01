Nach Leisten-OP : Bayern-Star Lewandowski: Zum ersten Spiel werde ich fit sein

Torjäger Robert Lewandowski geht von seinem Einsatz zum Rückrundenstart des FC Bayern bei Hertha BSC aus.

08. Januar 2020, 07:27 Uhr

Keine Sorge, versicherte der 31 Jahre alte Angreifer des Titelverteidigers aus München in einem Interview der «Sport Bild»: «Zum ersten Spiel in Berlin werde ich, wenn alles nach Plan läuft, fit sein.» Die Partie findet am 19. Januar im Berliner Olympiastadion statt.

Lewandowski hatte sich nach dem letzten Spiel der Hinrunde in der Fußball-Bundesliga einer notwendigen Leistenoperation unterziehen müssen. Er reiste zur Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte nicht mit ins Trainingslager nach Doha, absolvierte nach Angaben von Coach Hansi Flick aber bereits eine Einheit auf dem Laufband an der Säbener Straße in München.

«Er bereitet sich jetzt schon vor und hat keine Probleme. Wir sind optimistisch, müssen die Entwicklung aber abwarten», hatte Flick gesagt. «Alles ist so verlaufen, wie wir es geplant haben», versicherte Lewandowski. Der polnische Nationalspieler führt mit 19 Treffern für den derzeitigen Tabellendritten die Torjägerliste vor Timo Werner von Herbstmeister RB Leipzig an.