BVB-Star vor Transfer : Barça-Manager: «Nah dran» an Verpflichtung von Dembélé

«Wir sind nah dran, sowohl Coutinho als auch Dembélé zu verpflichten», sagte Barça-Manager Pep Segura nach der 0:2-Niederlage bei Real Madrid im Rückspiel um den spanischen Supercup. Die Katalanen wollen sich nach dem Abgang von Superstar Neymar zu Paris Saint-Germain für die Rekordablösesumme von 222 Millionen Euro mit Youngster Dembélé und Philippe Coutinho vom FC Liverpool verstärken.

«Wir hoffen, dass sie am Ende das Trikot des FC Barcelona tragen werden», sagte Segura, der die Notwendigkeit von Verstärkungen für den spanischen Fußball-Club betonte. «Wir diskutieren darüber, wir sind nah dran. Aber bis jetzt ist noch nichts passiert.»

Der 20 Jahre alte Dembélé will trotz laufenden Vertrags bis 2021 zum FC Barcelona wechseln und hatte vergangene Woche unerlaubt beim Training in Dortmund gefehlt. Daraufhin hatte ihn der Bundesligist vom Trainings- und Spielbetrieb suspendiert. Zwar gab es bereits Gespräche zwischen dem BVB und Barça. Eine Einigung über die frei zu verhandelnde Ablösesumme gab es aber bisher nicht. Zuletzt soll das Angebot bei 90 Millionen Euro plus Bonuszahlungen für den talentierten Franzosen gelegen haben. Der BVB schlug die Offerte aus.

erstellt am 17.Aug.2017 | 08:01 Uhr