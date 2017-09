Viererpack von Messi : Barça feiert fünften Sieg im fünften Spiel

vergrößern 1 von 1 Foto: Manu Fernandez 1 von 1

von dpa

erstellt am 19.Sep.2017 | 23:57 Uhr

Der Argentinier Messi (21. Minute, Foulelfmeter/59./62./87.), Neuzugang Paulinho (38.) und Denis Suarez (53.) trafen für die Katalanen, die auf den am Oberschenkel verletzten Ex-Dortmunder Ousmane Dembélé verzichten mussten.

Barça führt die Tabelle der spanischen Primera División damit nach fünf Spieltagen mit 15 Punkten souverän an. Der härteste Verfolger FC Sevilla kann den Rückstand am Mittwoch aber noch auf zwei Zähler verkürzen. Titelverteidiger Real Madrid mit Weltmeister Toni Kroos hat nach einem enttäuschenden Saisonstart erst acht Punkte gesammelt, empfängt am Mittwochabend aber noch Real Betis Sevilla.

