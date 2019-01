Ehemalige Tennisgrößen : Australian-Open-Siegerin Osaka beeindruckt frühere WTA-Stars

Nach ihrem ersten Australian-Open-Titel und dem Sprung auf Platz eins der Weltrangliste haben ehemalige Größen des Damen-Tennis die Japanerin Naomi Osaka in höchsten Tönen gelobt.

27. Januar 2019, 07:32 Uhr

«Du hast eine strahlende Zukunft vor dir. Dein Talent, dein Schwung, dein Wille werden dich weit bringen», schrieb die amerikanische Damen-Tennis-Pionierin Billie Jean King bei Twitter.

Nicht viele hätten so einen schnellen Aufstieg der 21-Jährigen erwartet, die vor einem Jahr noch als 72. der Weltrangliste nach Melbourne gekommen sei, erklärte die frühere Weltranglisten-Erste Tracy Austin aus den USA. «Du reifst so schnell - die Zukunft gehört Dir», schrieb Austin bei Twitter.

Martina Navratilova meinte dort, nach dem US-Open-Sieg im vorigen September sei die in Florida lebende Osaka ein Star geworden, nun sei sie ein Superstar. «Glückwunsch, Champ - und Petra Kvitova: Du bist ein Champion des Lebens», schrieb die gebürtige Tschechin an die Verliererin gerichtet. Osaka hatte am Samstag mit dem 7:6 (7:2), 5:7, 6:4 gegen die zweimalige Wimbledonsiegerin Kvitova ihren zweiten Grand-Slam-Titel geholt. Die 28-jährige Tschechin bangte vor zwei Jahren um ihre Karriere, nachdem ein Einbrecher sie mit einem Messer schwer an ihrer linken Schlaghand verletzt hatte.