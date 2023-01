Eine kleine Palme als Zimmerpflanze. Foto: Imago up-down up-down WM-Tagebuch aus Kattowitz Benio – mein neuer Freund, die Palme Von Olaf Bruchmann | 16.01.2023, 18:02 Uhr

Für länger logierende Gäste hat das Hotel in Kattowitz ein nettes Angebot. In Benio hat die deutsche Handball-Nationalmannschaft bei der WM in Schweden und Polen mit Sicherheit einen neuen Fan.