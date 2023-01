Polen und Schweden sind die Ausrichter der Handball-Weltmeisterschaft 2023. Foto: Imago/wolf-sportfoto up-down up-down WM-Tagebuch aus Kattowitz Handball-WM? Keine Ahnung! Von Olaf Bruchmann | 15.01.2023, 20:34 Uhr

Polen ist erstmals Mitausrichter der Handball-Weltmeisterschaft, aber kaum jemand in Kattowitz weiß davon. Die polnischen Zeitungen berichten erst in den hinteren Teilen ihrer Blätter über das Großereignis in ihrem Land – Werbung für das Turnier findet man erst am Stadion.