Noch ein Titel für die Sammlung: Die Handballer des THW Kiel wurden zur Mannschaft des Jahres 2022 gewählt. Foto: Imago Images/wolf-sportfoto up-down up-down Sportler des Jahres 2022 in SH Auszeichnungen für Tanja Scholz, Ole Schweckendiek und den THW Kiel und | 19.12.2022, 20:31 Uhr Von Jannik Schappert Oleg Strebos | 19.12.2022, 20:31 Uhr

Zwei Premieren und ein Klassiker: Tanja Scholz, Ole Schweckendiek und der THW Kiel sind um einen weiteren Titel reicher. Die Para-Schwimmerin, das Segel-Talent und der Handball-Rekordmeister wurden am Montagabend als Sportlerin, Sportler und Mannschaft des Jahres 2022 in Schleswig-Holstein geehrt. Bei der feierlichen Gala des Landessportverbandes (LSV) in den Holstenhallen in Neumünster wurden die Auszeichnungen überreicht.