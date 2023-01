Zu den liebsten Freizeitbeschäftigungen des nunmehr 90 Jahre alten früheren olympischen Dreispringers Dr. Manfred Hinze gehören die Schachpartien mit Enkelin Caroline. Foto: Familie Hinze up-down up-down Ruhestand in Groß Wittensee Olympiastarter Dr. Manfred Hinze feiert am Sonntag 90. Geburtstag Von Ralf Herbst | 07.01.2023, 16:12 Uhr

Dr. Manfred Hinze war als Dreispringer Olympiastarter 1960 in Rom und 1964 in Tokio, später Chefarzt der Chirurgie in Schwerin. Am Sonntag feiert er 90. Geburtstag in Schleswig-Holstein.