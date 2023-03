Fast vier Monate ist es inzwischen her, dass die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der WM in Katar eine herbe Niederlage einstecken musste. Nach der Gruppenphase war das Turnier bereits beendet.

So startete die Nationalmannschaft ihre Offensive

Nun möchte das Team rund um Bundestrainer Hansi Flick sich zurück in die Herzen des Publikums spielen. Gelingen soll dies mit einer groß angelegten Charmeoffensive. Los ging es am Montag im Frankfurter Stadion am Brentanobad mit einer Regenerationseinheit vor rund 3500 Fans.

Rudi Völler kündigt weitere Veranstaltungen für Fans an

Das Training dauerte rund eine Stunde und auch die Spieler, die nach ihren Einsätzen am Wochenende noch nicht auf den Platz mussten, standen den Fans für Autogramme und Selfies zur Verfügung. Ähnliche Veranstaltungen wurden von Nationalmannschaftsdirektor Rudi Völler bereits angekündigt.

In unserer Umfrage des Tages wollen wir heute von Ihnen wissen, ob das Team mit Aktionen wie diesen Ihr Fan-Herz zurückgewinnen kann – oder ob es dafür längst zu spät ist.

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.