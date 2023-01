Die Frisbee ist für Levke Walczak ein vertrauter Liebling geworden. Foto: BE Ultimate up-down up-down Aus dem Norden ins Nationaltrikot Levke Walczak – Die Weltreisende mit der Frisbee Von Oleg Strebos | 24.01.2023, 08:00 Uhr

In dieser Serie stellen wir Sportlerinnen und Sportler aus Norddeutschland vor, die abseits von Fußball und Handball für Deutschland an den Start gehen. In der zweiten Folge geht es um Levke Walczak. Die Kielerin ist weit rumgekommen – dank Talent, Fleiß und der Frisbee.