Weiß, was er tut: Nationaltrainer Fernando Santos (links) beobachtet Portugals alternden Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo. Foto: Imago/PA Images up-down up-down Sport-Kolumne Nachspielzeit Trainer-Frust bei Timo Schultz, Trainer-Lust bei Fernando Santos Eine Kolumne von Ulrich Schröder | 09.12.2022, 18:15 Uhr

Nach dem Aus von Trainer Timo Schultz beim Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli wollen die Fans lieber Präsident und Sportchef vom Hof jagen. Indes scheint Portugals Nationalcoach Fernando Santos mit der Ausbootung von Cristiano Ronaldo bei der WM in Katar alles richtig zu machen. So oder so ist der Profifußball für einen Trainer ein hartes Geschäft.