Ranking vom 7. August : Alexander Zverev weiter Achter der Tennis-Weltrangliste

Damit ist der 20-Jährige in der Rangliste nur für dieses Jahr sogar die Nummer vier. Die besten Acht qualifizieren sich für den Saisonabschluss im November in London.

Zweitbester Deutscher in der Weltrangliste ist Zverevs knapp zehn Jahre älterer Bruder Mischa auf Platz 26. Philipp Kohlschreiber verbesserte sich durch seinen zweiten Triumph beim Turnier in Kitzbühel gleich um zehn Ränge auf den 37. Platz.

An der Spitze steht auch im neuen Ranking vom 7. August weiterhin der Schotte Andy Murray. Der Olympiasieger könnte die Position in dieser Woche aber an French-Open-Sieger Rafael Nadal verlieren. Der Spanier, der zuletzt vor gut drei Jahren die Nummer eins war, muss dafür beim Masters-Turnier in Montreal das Halbfinale erreichen. Dritter bleibt der Schweizer Wimbledonsieger Roger Federer vor seinem Landsmann Stan Wawrinka und dem verletzt pausierenden Serben Novak Djokovic.

In der Damen-Weltrangliste ist Angelique Kerber weiterhin Dritte hinter der Tschechin Karolina Pliskova und der Rumänin Simona Halep. Die Kielerin tritt in dieser Woche beim Turnier in Toronto an. Julia Görges machte durch ihren Finaleinzug in Washington einen Sprung vom 40. auf den 35. Platz.

von dpa

erstellt am 07.Aug.2017 | 08:57 Uhr