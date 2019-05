Grand Slam in Paris : Alexander Zverev startet in die French Open

Drei deutsche Tennisprofis sind am dritten Turniertag der French Open im Einsatz. Mit Spannung erwartet wird der erste Auftritt von Alexander Zverev. Auch die Weltranglisten-Erste spielt.

von dpa

28. Mai 2019, 05:00 Uhr

Bei den French Open ruhen die deutschen Tennis-Hoffnungen heute auf Alexander Zverev. Drei Tage nach seinem Turniersieg in Genf bestreitet der 22 Jahre alte Hamburger - wenn es das Wetter zulässt - die erste Partie auf dem Center Court gegen den Australier John Millman (11.00 Uhr).

Allerdings ist in Paris Regen vorhergesagt. Die French Open sind das einzige der vier Grand-Slam-Turniere, das noch keinen überdachten Platz hat. Im zweiten Match des Tages trifft Mona Barthel aus Neumünster auf die an Nummer 24 gesetzte Französin Caroline Garcia, Cedrik-Marcel Stebe bekommt es frühestens am Nachmittag mit dem an Position zehn eingestuften Russen Karen Chatschanow zu tun.

Der Weltranglisten-Fünfte Zverev hatte am Samstag das ATP-Turnier in Genf gewonnen, musste auf dem Weg zum Titel aber dreimal über drei Sätze spielen. «Jetzt ist die Frage, wie fit er ist. Es waren anstrengende Matches», sagte Eurosport-Experte Boris Becker.

Millman ist die Nummer 56 der Welt, Zverev hat noch nie gegen ihn gespielt. Im vergangenen Jahr hatte der 29-Jährige aus Brisbane für Aufsehen gesorgt, als er bei den US Open im Achtelfinale Roger Federer bezwungen hatte. «Ich habe mit seinem Trainerteam gesprochen und alle sind eigentlich guter Dinge. Ich glaube, dass Zverev weit kommen kann», sagte der dreimalige Wimbledonsieger Becker.

Nach Zverev sollen auf dem Court Philippe Chatrier noch die Weltranglisten-Erste Naomi Osaka (gegen die Slowakin Anna Karolina Schmiedlova) und Titelverteidigerin Simona Halep (gegen die Australierin Ajla Tomljanovic) ihre Erstrunden-Partien bestreiten.