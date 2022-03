Russland-Ukraine-Krieg : Warum Zeichen der Solidarität von Sportlern so wichtig sind

Momente des Innehaltens auf Schleswig-Holsteins Sportplätzen und in Hallen kann im Krieg zwar nichts ausrichten. Dennoch sind sie wertvoll – weil sie etwas vermitteln.

Flensburg | Was interessiert es Wladimir Putin, wenn Jugend-Handballer in Handewitt vor ihrem Spiel schweigen? Wenn Fußballer in Eutin vor dem Anpfiff mit gesenkten Köpfen am Mittelkreis zusammenkommen? Wenn Tennisspieler in Pinneberg vor dem Aufschlag der Opfer des Krieges in der Ukraine gedenken? Natürlich tangiert all das den über 2000 Kilometer entfernt in...

