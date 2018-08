Sport live im TV am 19. August 2018 : TV-Planer: Wontorra-Talk mit Uli Hoeneß live

TV-Planer: Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Sonntag, 19. August 2018.

von Christopher Bredow

19. August 2018, 06:00 Uhr

Hamburg | Was läuft heute am Sonntag, 19. August 2018, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

Wontorra-Talk live im TV und Live-Stream: Uli Hoeneß als Gast

Sport1 zeigt am Sonntag wieder jede Menge Motorsport live im TV. Ab 9.45 Uhr sind das ADAC TCR Germany und das ADAC GT Masters mit den zweiten Rennen in Zandvoort live im TV und Livestream zu sehen. Zudem zeigt Sport1 ab 14.30 Uhr die 6 Stunden von Silverstone bei der FIA-Langstrecken-WM live im Free-TV und Stream. Ein kostenloser Livestream kann auf der Internetseite von Sport1 abgerufen werden.

Mit dem DFB-Pokal beginnt an diesem Wochenende die neue Fußball-Saison so richtig. Daher starten auch die bekannten Fußball-Talks wieder. Im Talk mit Jörg Wontorra auf Sky Sport News HD ist am Sonntag ab 10.45 Uhr Uli Hoeneß als prominenter Gast dabei. Der Sport1-Doppelpass mit Moderator Thomas Helmer begrüßt ab 11 Uhr neben dem Gast Rudi Völler auch Stefan Effenberg als neuen Sport1-Experten in der Talkrunde.



Auf Eurosport läuft am Sonntag derweil wieder Radsport live im TV. Ab 14.30 Uhr ist die siebte Etappe bei der BinckBank Tour live im TV und Livestream zu sehen. Zudem zeigt der Sportsender ab 17 Uhr die vierte Etappe beim Arctic Race of Norway und ab 21 Uhr die vierte Etappe beim Colorado Classic live im Fernsehen. Auf der Internetseite von Eurosport gibt es einen kostenlosen Stream. Alle Live-Übertragungen zum Sport können Sie unserer Übersicht entnehmen.

TV-Programm: Das läuft am Sonntag, 19. August 2018, rund um Sport live im TV und Live-Stream: