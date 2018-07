Verspäteter Finalbeginn : Wimbledon: Fans von Angelique Kerber brauchen Geduld

Der Beginn des Wimbledon-Damenfinales zwischen Angelique Kerber und Serena Williams verzögert sich. Grund: Die Herren.

von Gregory Straub

14. Juli 2018, 15:41 Uhr

Hamburg | Der Beginn des heiß ersehnten Damenfinales beim Tennisturnier in Wimbledon zwischen Angelique Kerber und Serena Wiliams verzögert sich. Ursprünglich sollte das Endspiel um 15 Uhr (MESZ) auf dem Centre Court beginnen. Doch seit 14 Uhr läuft das am Freitagabend abgebrochene Halbfinale der Herren zwischen Novak Djokovic und Rafael Nadal. Da sich Nadal nach zwischenzeitlichem 1:2-Satzrückstand nach Wiederbeginn den vierten Satz sicherte, musste das Spiel "in die Verlängerung".

Nach dem Ende des Spiels gibt es eine 30-minütige Pause, anschließend beginnt das Damenfinale.