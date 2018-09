Auftakt des 5. Spieltags : Werder gewinnt Spitzenspiel gegen Hertha

Werder Bremen besiegt Hertha und bleibt auch nach dem 5. Spieltag unbesiegt. Ein Elfmeter bringt die finale Entscheidung.

von dpa

25. September 2018, 20:20 Uhr

Bremen | Werder Bremen - Hertha BSC 3:1 (2:0), Tore: 1:0 Harnik (11.), 2:0 Veljkovic (45.), 2:1 Dilrosun (53.), 3:1 Kruse (66./FE)

Werder Bremen hat im Duell der Überraschungsteams gegen Hertha BSC den dritten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga gefeiert. Die Bremer gewannen ihr Heimspiel am Dienstag mit 3:1 (2:0) und beendeten damit die Erfolgsserie der Berliner, für die es die erste Saison-Niederlage war. Die Norddeutschen kletterten dank ihres ersten Heimsiegs dieser Saison zumindest vorübergehend auf den zweiten Tabellenplatz und sind weiter ungeschlagen. Vor 39 100 Zuschauern im Weserstadion brachten Martin Harnik (11. Minute) und Milos Veljkovic (45.) Werder vor der Pause in Führung. Javairo Dilrosun (53.) gelang nach dem Seitenwechsel der Anschlusstreffer, Max Kruse sorgte per Foulelfmeter für den 3:1-Endstand (66.).

imago/DeFodi