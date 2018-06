WM 2018 : Testspiele: DFB-Gegner nicht in Form – Frankreich nur 1:1

Auch die deutschen WM-Gruppengegner sind noch nicht in Form. Frankreich und Spanien konnten auch nicht überzeugen.

von Alexander Barklage

10. Juni 2018, 08:58 Uhr

Berlin | Nicht nur der Titelverteidiger ist noch nicht in WM-Form: Einen Tag nach dem mühsamen 2:1-Sieg der DFB-Elf gegen Saudi-Arabien taten sich auch die Mitfavoriten aus Frankreich und Spanien schwer. Für die deutschen Gruppengegner Mexiko und Schweden gab es am Samstag ebenfalls keine Siege. Europameister Portugal und Vize-Weltmeister Argentinien trafen am Abend in Russland ein.



Frankreich – USA 1:1

Gut eine Woche nach dem überzeugenden 3:1-Sieg gegen Italien mussten sich die Franzosen gegen die nicht für die WM qualifizierten USA mit einem 1:1 (0:1) zufrieden geben. Kylian Mbappé gelang in Lyon in der 78. Minute der Ausgleich, nachdem die Gäste durch Julia Green vom Zweitligisten Greuther Fürth mit 1:0 in Führung gegangen waren (44.). Die Mannschaft von Trainer Didier Deschamps trifft bei der Weltmeisterschaft in Gruppe C auf Australien, Peru und Dänemark.



Australien – Ungarn 2:1

Die Australier feierten in ihrem letzten Testspiel vor WM-Beginn einen knappen Sieg. Die Auswahl von Trainer Bert van Marwijk gewann in Budapest 2:1 (0:0) gegen Ungarn.

Schweden – Peru 0:0

Deutschlands Gruppengegner Schweden ist im letzten Testspiel vor der Abreise zur Fußball-WM nach Russland gegen Peru nicht über ein 0:0 hinausgekommen. In Göteborg blieb der zweite Vorrunden-Kontrahent des DFB-Teams am Samstagabend trotz einiger Gelegenheiten zudem zum dritten Mal in Serie ohne eigenes Tor und muss ohne einen Sieg in der WM-Vorbereitung aufbrechen.

Emil Forsberg von RB Leipzig, Albin Ekdal vom Hamburger SV und Ludwig Augustinsson von Werder Bremen standen ebenso in der Startelf wie Ex-HSV-Stürmer Marcus Berg. Die spektakulärste Szene hatte Viktor Claesson mit einem Seitfallzieher vor der Pause.

Dänemark – Mexiko 2:0

Die Dänen wiederum schlugen Deutschlands Auftaktgegner Mexiko in Kopenhagen 2:0 (0:0). Yussuf Poulsen von RB Leipzig in der 71. Minute mit einem sehenswerten Distanzschuss und Christian Eriksen drei Minuten später sorgten mit ihren Treffern für den dänischen Sieg.

Mexiko dagegen präsentierte sich in der Defensive anfällig und war im Spiel nach vorne weitgehend ungefährlich. Bis auf wenige vielversprechende Ansätze durch Einzelaktionen und einen Pfostentreffer des früheren Leverkuseners Chicharito war von El Tri offensiv wenig zu sehen. Trainer Juan Carlos Osorio probierte allerdings auch viel aus und verzichtete zu Beginn auf einige Stammspieler. Das Team, bei dem auch die Frankfurter Carlos Salcedo und Marco Fabián zum Einsatz kamen, spielt am 17. Juni in Moskau gegen die Weltmeister-Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw.

Spanien – Tunesien

Der frühere Welt- und Europameister Spanien kam im russischen Team-Camp in Krasnodar nur zu einem mühsamen 1:0 (0:0) gegen Tunesien. Die Nordafrikaner hatten in der ersten Halbzeit die besseren Chancen. Iago Aspas von Celta Vigo erzielte vor 33 100 Zuschauern in der 84. Minute das einzige Tor. Bayern-Profi Thiago stand ebenso in der Startformation wie Spielmacher Andrés Iniesta, wurde aber zur Halbzeit ausgewechselt.

In Gruppe B trifft Spanien am 15. Juni auf Portugal, am 20. Juni auf den Iran und am 25. Juni auf Marokko. 2014 in Brasilien war der Titelverteidiger in der Vorrunde ausgeschieden. Tunesien muss sich in der Gruppe G mit England, Belgien und Panama auseinandersetzen.

Marokko entschied sein Testspiel in Tallinn gegen Estland mit 3:1 (1:1) für sich. Für die Mannschaft des französischen Trainers Hervé Renard trafen Younes Belhanda von Galatasaray Istanbul (11. Minute), Hakim Ziyech (38./Elfmeter) von Ajax Amsterdam und Youssef En-Nesyri vom FC Malaga (72.). Ats Purje erzielte Estlands einziges Tor (76.). Serbien gewann gegen Bolivien deutlich mit 5:1 (4:0). In Graz trafen Aleksandar Mitrovic vom englischen Premier-League-Club FC Fulham (4./23./68. Minute), Adem Ljajic (19.) und Branislav Ivanovic (42.). Den Anschlusstreffer für die nicht für die Weltmeisterschaft qualifizierten Bolivianer erzielte Jhasmany Campos (48.).