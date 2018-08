Zehn ungewöhnliche Fußballer-Karrieren : Hannovers Weydandt und Co.: Über Umwege in den Profibereich

Hannovers Hendrik Weydandt spielte vor vier Jahren noch in der Kreisliga – auch andere Karrieren verliefen untypisch.

von Nina Brinkmann

27. August 2018, 15:52 Uhr

Hamburg | Mit seinen Toren im DFB-Pokal gegen Karlsruhe und zum Bundesligaauftakt gegen Werder Bremen hat Hendrik Weydandt von Hannover 96 für Furore gesorgt. Erst im Sommer war der 23-Jährige vom Regionalliga-Aufsteiger Germania Egestorf/Langreder nach Hannover gewechselt, sollte eigentlich die 2. Mannschaft verstärken. Doch durch gute Leistungen in der Vorbereitung schaffte er den Sprung in die erste Mannschaft und steht jetzt vor der Unterzeichnung eines Profi-Vertrages - dabei kickte er noch vor vier Jahren in der Kreisliga.

Auch andere Fußballerkarrieren sind nicht unbedingt gradlinig verlaufen, einige Beispiele lesen Sie im Folgenden: