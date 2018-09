Kuriosum in Rheinland-Pfalz : Videobeweis in der Kreisklasse? Verein legt Protest ein

Ein Zuschauer soll dem Schiri im Spiel sein Handy unter die Nase gehalten haben, um eine Fehlentscheidung zu beweisen.

von Gregory Straub

18. September 2018, 12:29 Uhr

Mölschbach | Selbst unter professionellen Bedingungen sorgt der Videobeweis in der Bundesliga seit seiner Einführung beinahe wöchentlich für Diskussionen. Negativer Höhepunkt war bislang wahrscheinlich der nach Ansicht der Fernsehbilder gegebene Elfmeter beim Spiel zwischen dem FSV Mainz und dem SC Freiburg in der vergangenen Saison, als der Schiedsrichter die sich bereits in der Halbzeitpause befindenden Mannschaften zurück auf den Platz rufen musste, um seine späte Entscheidung zu vollstrecken.

Noch kurioser soll es jetzt auf dem Sportplatz im rheinland-pfälzischen Mölschbach zur Sache gegangen sein: In einem Lokalderby der Kreisliga B Kaiserslautern-Donnersberg Süd zwischen dem SV Mölschbach und der SG Oberspeyer habe der Referee das Spiel nämlich kurzerhand ebenfalls mit Hilfe des "VAR" (Video Assistent Referee) entschieden, heißt es in verschiedenen Medienberichten – und das, obwohl der Videoschiedsrichter in Deutschland ausschließlich in der Bundesliga angewandt wird. Was war passiert?

In dem rasanten Lokalderby hatten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch geliefert, kurz vor Ende der Partie stand es 2:2. Dann traf Tim Nothof vom gastgebenden SV kurz vor Schluss ins gegnerische Tor. Doch ehe der Spieler über seinen Treffer jubeln konnte, entschied sich der Schiedsrichter, den Treffer nicht zu geben. Kurz zuvor soll der Ball die Torauslinie überschritten haben, weshalb der Schiri auf Ab- anstatt Anstoß entschied.

Wie verschiedene Medien berichten, soll sich dann ein Kuriosum auf dem Platz zugetragen haben: Angeblich sei ein Zuschauer, der die Szene vor dem Tor gefilmt hatte, mit seinem Handy auf den Platz gerannt. Der Beweis, dass der Ball die Torauslinie nicht überschritten hatte und das Tor rechtens war, soll dieser Zuschauer dem Referee unter die Nase gehalten haben. Und dann? Soll der Schiri theatralisch mit seinen beiden Armen ein Rechteck in die Luft gemalt haben – in der Bundesliga das Zeichen dafür, dass der Videoassistent entscheidet. Kurz darauf das Handzeichen zum Anstoßpunkt. Das Tor zählte, 3:2 für Mölschbach.

Während die Gastgeber ihr Glück kaum fassen konnten, herrschte Fassungslosigkeit beim benachteiligten Gegner. Nachdem sich die Gemüter beruhigt hatten Protest gegen die Spielwertung eingelegt.

Bei den Gastgebern bewertet man die Geschehnisse ganz anders. Auf seiner Facebookseite postete der SV Mölschbach eine Richtigstellung der Ereignisse aus seiner Sicht. So soll entgegen der Meldungen gar kein Spieler auf das Spielfeld gerannt sein. "Eine Spielentscheidung durch den Videobeweis gab es nicht. Das ist eine Falschmeldung", heißt es. Der Schiedsrichter habe sich während der Spielunterbrechung gar kein Video angeschaut, sondern dies erst nach dem Duschen getan. Da hatte der Unparteiische seine Entscheidung, basierend auf Aussagen einiger Zuschauer, aber bereits gefällt.





Sollte dem so sein, dann hat tatsächlich nicht der Videobeweis das Spiel in Mölschbach entschieden, sondern Volkes Stimme. Ob das Rechtens ist, muss nun der zuständige Fußballverband klären. Am Ende wird nur die Befragung des Schiedsrichters Licht ins Dunkel bringen können.