Sport live im TV am 9. September 2018 : TV-Planer: US Open live - Finale der Herren

TV-Planer: Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Sonntag, 9. September 2018.

von Christopher Bredow

09. September 2018, 06:00 Uhr

Hamburg | Was läuft heute am Sonntag, 9. September 2018, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

US Open live im TV und Live-Stream: Herren-Finale live

Auf Sport1 ist am Sonntag ab 11 Uhr der Doppelpass live im Free-TV zu sehen. Moderator Thomas Helmer begrüßt während der Länderspielpause unter anderem Mario Basler und Christian Ziege als Gäste in der Talk-Runde. Ab 13 Uhr zeigt Sport1 zudem das ADAC GT Masters mit dem 2. Rennen am Sachsenring live im TV und Livestream. Ab 16.55 Uhr läuft außerdem Eishockey mit der Begegnung der Thomas Sabo Ice Tigers Nürnberg gegen Kärpät Oulu in der Champions Hockey live im TV und Stream bei Sport1. Der kostenlose Stream kann auf der Internetseite von Sport1 abgerufen werden.

Eurosport hat am Sonntag Motorradsport live im Fernsehen im Angebot. Ab 11 Uhr ist der Große Preis von San Marino in der Moto3-, Moto2- und MotoGP-Klasse live im TV und Livestream zu sehen. Ab 15 Uhr läuft dann die 15. Etappe bei der Vuelta Espana live im Free-TV und Stream, die die Radsportler über die 185,5 Kilometer lange Strecke von Ribera de Arriba nach Lagos de Covadonga führt. Zudem ist ab 18 Uhr zunächst das Finale im Damen-Doppel und anschließend im Herren-Einzel bei den US Open live im TV und Live-Stream zu sehen. Im Herren-Finale spielt ab 22 Uhr Juan Martin del Potro gegen Novak Dokovic. Einen kostenlosen Livestream gibt es auf der Internetseite von Eurosport.

Deutschland - Peru live im TV und Live-Stream: Länderspiel live

RTL überträgt ab 20.15 Uhr das Länderspiel von Deutschland gegen Peru live im TV und Live-Stream. Anpfiff ist um 20.45 Uhr, auf "TV Now" gibt es einen kostenpflichtigen Stream. ProSieben Maxx und ran.de zeigen derweil ab 19 Uhr zwei Spiele in der NFL live im TV und Livestream. Erst ist die Begegnung der New England Patriots gegen Housten Texans live zu sehen und anschließend wird das Spiel der Denver Broncos gegen Seattle Seahawks live übertragen. Alle Live-Übertragungen zum Sport können Sie unserer Übersicht entnehmen.

TV-Programm: Das läuft am Sonntag, 9. September 2018, rund um Sport live im TV und Live-Stream: