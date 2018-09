Sport live im TV am 6. September 2018 : TV-Planer: US Open live - Halbfinale der Damen

TV-Planer: Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Donnerstag, 6. September 2018.

von Christopher Bredow

06. September 2018, 06:00 Uhr

Hamburg | Was läuft heute am Donnerstag, 6. September 2018, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

US Open live im TV und Live-Stream: Damen-Halbfinale live

Eurosport zeigt am Donnerstag die zwölfte Etappe bei der Vuelta a Espana live im TV und Livestream. Ab 14.30 Uhr ist die Etappe, die über die 177,5 Kilometer lange Strecke von Mondoñedo nach Faro de Estaca de Bares führt, live zu sehen. Zudem sind ab 18 Uhr auf Eurosport die US Open live im TV und Live-Stream zu sehen. Zunächst werden die Halbfinals im Doppel live übertragen, bevor in der Nacht auf Freitag ab 1 Uhr unter anderem das Damen-Halbfinale von Serena Williams gegen Anastasija Sevastova live gezeigt wird. Auf der Internetseite von Eurosport gibt es die US Open live im Stream zu sehen.

So sehen Sie das Länderspiel von Deutschland gegen Frankreich live im TV und Livestream.



Das ZDF zeigt am Freitag das erste Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nach der Blamage bei der WM 2018 im Fernsehen. Die DFB-Elf bekommt es dabei mit Weltmeister Frankreich zu tun. Ab 20.15 Uhr ist die Partie von Deutschland gegen Frankreich live im TV und Livestream in der ZDF-Mediathek zu sehen. ProSieben ist derweil in der Nacht auf Freitag ab 2.05 Uhr live dabei, wenn die neue NFL-Saison 2018/19 mit dem Season-Kickoff der Philadelphia Eagles gegen Atlanta Falcons eröffnet wird. Wie Sie die NFL live im TV und Livestream sehen können, erfahren Sie hier. Alle Live-Übertragungen zum Sport können Sie unserer Übersicht entnehmen.

TV-Programm: Das läuft am Donnerstag, 6. September 2018, rund um Sport live im TV und Live-Stream: