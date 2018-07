Transfermarkt : Real Madrid bestreitet Angebot für Neymar

Die Wechselgerüchte um einen Transfer von Neymar von PSG zu Real Madrid halten sich hartnäckig. Die Spanier dementieren.

von dpa

14. Juli 2018, 15:16 Uhr

Madrid | Man wolle für den Brasilianer von Paris Saint-Germain kein Angebot abgeben, teilte Real Madrid auf der Vereinshomepage mit. In den vergangenen Tagen hatten spanische Medien berichtet, Real wolle für den 26 Jahre alten Neymar 310 Millionen Euro bieten.

„Aus Anlass der ständigen Informationen, die den PSG-Spieler Neymar Jr. mit unserem Club in Verbindung bringen, will Real Madrid klarstellen, dass man nicht vorhat, irgendein Angebot für den Spieler zu unterbreiten“, hieß es in dem Kommuniqué.

Real, das in der Offensive den zu Juventus Turin gewechselten Weltfußballer Cristiano Ronaldo ersetzen muss, betonte auch, die Beziehungen zu Paris Saint-Germain seien „hervorragend“.

„Sollte der Club deshalb irgendwann die Verpflichtung eines PSG-Profis erwägen, würde man als erstes den (französischen) Verein kontaktieren“, versicherte der Club des deutschen Nationalspielers Toni Kroos, der laut Medienberichten auch an PSG-Stürmer Kylian Mbappé interessiert ist. Auch diese Berichte hatte der Club vor einigen Tagen dementiert.

Neymar war im Sommer 2017 für den Rekordbetrag von 222 Millionen Euro von Reals Erzrivalen FC Barcelona nach Paris gewechselt.

