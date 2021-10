Niederlage gegen Spitzenreiter : THW Kiel zieht im Topspiel gegen den SC Magdeburg den Kürzeren

Nach dem 27:29 (15:16) beträgt der Rückstand der „Zebras“ auf den SCM mittlerweile vier Punkte. Nach einem guten Start in die Partie setzte sich am Ende die Cleverness des Tabellenführers durch.

Kiel | Das war ein Topspiel, was seinen Namen verdient hatte. Bis zum Schluss war die Spannung förmlich zu greifen, am Ende musste sich der THW Kiel aber dem noch immer verlustpunktfreien Spitzenreiter der Handball-Bundesliga SC Magdeburg mit 27:29 (15:16) geschlagen geben. Ohne die an Corona infizierten Rückraumspieler Sander Sagosen und Steffen Weinhold...

