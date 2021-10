Handball-Bundesliga : THW Kiel trifft im Spitzenspiel auf ebenfalls ungeschlagene Füchse Berlin

Während die SG Flensburg-Handewitt in dieser Saison schwächelt, könnte das Team aus der Hauptstadt bei der Mission Titelverteidigung zum ärgsten Widersacher der „Zebras“ werden.

Berlin | Nach der Pflichtaufgabe ist vor dem Topspiel: Die Handballer des THW Kiel haben nach ihrem souveränen Pokalauftritt in Aue (38:26) in der Bundesliga einen absoluten Brocken vor der Brust. Am Sonntag (14 Uhr/Sky) sind gegen die Füchse Berlin Spannung, Dramatik und Leidenschaft beinahe garantiert. Denn das Team aus der Hauptstadt präsentiert sich sei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.