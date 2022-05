Handball Champions League : THW Kiel setzt sich in einem Drama gegen Paris St. Germain durch

Der THW Kiel hat in der Handball-Champions-League das Final Four erreicht. In einem packenden Drama gewannen die „Zebras“ im Viertelfinal-Rückspiel gegen Paris St. Germain 33:32 – das reichte nach dem 30:30 im Hinspiel.

Kiel | So viel Leidenschaft, so viel Mentalit...

