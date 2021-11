Handball-Bundesliga : THW Kiel fährt gegen TSV Hannover-Burgdorf souveränen 31:24-Heimsieg ein

Nach einem schweren Start in die Partie fertigen die „Zebras“ die Gäste aus Niedersachsen souverän ab. Damit rücken die Kieler in der Tabelle bis auf einen Punkt an die Füchse Berlin heran.

Kiel | Endlich wieder ein souveräner Sieg. Das 31:24 (13:11) des Handball-Bundesligisten THW Kiel über die TSV Hannover-Burgdorf dürfte Trainer Filip Jicha einen lang ersehnten entspannten Sonntagabend beschert haben. Mit dem Heimerfolg rücken die „Zebras“ in der Tabelle bis auf einen Punkt an die Füchse Berlin heran, die am Sonnabend im Topspiel dem verl...

