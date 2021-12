Der Blick auf die Sportwelt : „Sport im Norden“: Der sh:z-Newsletter am Sonntag

Jeden Sonntag greift die Sportredaktion spannende regionale und überregionale Themen auf – immer mit einem besonderen Blick auf Schleswig-Holstein.

Avatar_shz von sh:z

03. Dezember 2021, 10:44 Uhr

Flensburg | Mit der SG Flensburg-Handewitt und dem THW Kiel sind zwei Aushängeschilder des Welthandballs in Schleswig-Holstein beheimatet. In der 2. Fußball-Bundesliga ist der Norden mit Holstein Kiel, dem HSV und dem FC St. Pauli stark vertreten. Was ist los bei unseren Profi-Clubs? Welche Herausforderungen müssen sie gerade bewältigen? Was läuft, was läuft nicht? Mit „Sport im Norden“, dem sh:z-Newsletter am Sonntag, bleiben Sie immer am Ball.

Dazu haben die Sportreporter Jannik Schappert, Holger Petersen, Ulrich Schröder und Luca Sixtus das überregionale Geschehen im Blick. Ihr Interesse gilt auch dem Amateursport. Wo hat sich etwas Besonderes ereignet? Wo ist etwas Kurioses passiert? Wir halten Augen und Ohren für Sie offen und informieren Sie im „Sport im Norden“-Newsletter.