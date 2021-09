Gelungenes Paralympics-Debüt : Speerwerferin Lise Petersen aus Haselund gelingt in Tokio der Finaleinzug

Die mit 16 Jahren jüngste Teilnehmerin im Team Deutschland darf sich über eine erfolgreiche Premiere auf der ganz großen Bühne freuen. Den Wettkampf sieht die Nordfriesin als Vorbereitung auf Paris 2024.

Tokio | Mit einem breiten Grinsen betrat Nordlicht Lise Petersen am Freitag bei den Paralympics in Tokio die große Bühne im Olympiastadion. Vor den Augen der Welt lieferte das Küken im deutschen Team ganz cool ab, sie fühlt sich wohl im Rampenlicht. Petersen genießt Medienrummel Das Interesse an ihr im Vorfeld habe sie „echt genossen“, betonte die 16...

